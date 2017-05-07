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Благотворительный фестиваль добра "Шоколадные ладошки" пройдет сегодня в Минске
08.05.2017 11:08 — Новости регионов | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный фестиваль добра "Шоколадные ладошки" состоится сегодня в Минске в ГУ "Республиканский реабилитационный центр детей-инвалидов", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.Фестиваль проводится уже во второй раз. Его цель - раскрыть и поддержать творческое начало в каждом ребенке, создать комфортную среду для самовыражения, объединить общей идеей детей разных возрастов, интересов и возможностей. В мероприятии примут участие 130 мальчиков и девочек, из них 50 станут участниками концертной программы. Программа фестиваля построена таким образом, чтобы каждый ребенок был вовлечен в творческий процесс и общение. Ребята принесут с собой на праздник "ладошки дружбы" - изготовленные своими руками открытки в виде ладошек, чтобы обменяться ими с другими участниками фестиваля. Кульминацией фестиваля станет праздничный концерт с участием известных белорусских артистов, детских творческих коллективов Беларуси и России, а также детей с особенностями развития.-0-
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Фестиваль проводится уже во второй раз. Его цель - раскрыть и поддержать творческое начало в каждом ребенке, создать комфортную среду для самовыражения, объединить...
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