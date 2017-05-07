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Памятник Герою Советского Союза Наджафгулу Рафиеву может появиться в Минске
08.05.2017 14:47 — Новости регионов | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева почтили в Минске, сообщили БЕЛТА в посольстве Азербайджана в Беларуси.Мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Беларуси совместно с Конгрессом азербайджанской общины и администрацией Московского района Минска, состоялось 7 мая. Почтить память знаменитого азербайджанца пришли дипломатические работники, первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, представители администрации Московского района Минска, районного Совета ветеранов и др.Открыл митинг-реквием Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов. Он поздравил всех присутствующих с приближающимся Днем Победы, напомнив, что в годы войны много азербайджанцев воевало за освобождение белорусской земли, а пять из них были удостоены звания Героя Советского Союза.В Вилейке уже воздвигнут памятник дважды Герою Советского Союза Ази Асланову, а в Могилеве - памятник Герою Советского Союза Аслану Везирову. Латиф Гандилов предложил в честь Наджафгулу Рафиева воздвигнуть памятник в Минске. Предложение было поддержано присутствующими и руководителями районов. К барельефу Наджафгулу Рафиева возложены венки и цветы, ветеранам вручены подарки.Именем Наджафгулу Рафиева названа одна из улиц в Московском районе Минска, где и установлена мемориальная доска. Рафиев особо отличился в боях за освобождение Беларуси. Командир танкового взвода умело организовал действия своей части в ходе операции "Багратион". Его танкисты в сражении под Бобруйском овладели переправой через реку Птичь и, захватив шоссе Бобруйск-Глуск, перерезали пути отхода противнику. Затем, преследуя врага, танковый взвод ворвался в населенный пункт Ленино (Горецкий район) и первым вошел на улицы города Барановичи. Тем самым были спасены жизни сотен людей.-0-
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Мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Беларуси совместно с Конгрессом азербайджанской общины и администрацией Московского района Минска,...
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