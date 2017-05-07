ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учащиеся Минской области стали дипломантами международных конкурсов и олимпиад в России

08.05.2017 17:39 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся учреждений образования Минской области успешно выступили на прошедших в России международных интеллектуальных состязаниях (конкурсах, олимпиадах, конференциях), став их дипломантами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном институте развития образования.Так, лауреатом прошедшего в Москве XXIV Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского стал ученик 8-го класса СШ №4 Несвижа Антон Ожешко за исследование "Игры шахматными фигурами". Дипломами I степени этого же конкурса награждены ученица 10-го класса СШ №1 Несвижа Карина Войтович за работу по литературе "Проблема одиночества подростков в малой прозе Валерия Гапеева", ученица 8-го класса СШ №4 Несвижа Варвара Головач за работу по физике "Эти удивительные частицы", ученица 9-го класса гимназии Логойска Ярослава Куницкая за исследование "Эффективность физических нагрузок при коррекции инсулинорезистентности" в секции "Медицина и физиология человека", ученица 11-го класса СШ №1 г.п. Городея Ольга Сидоренко за работу "Бал как одно из средств характеристики героев в литературе XIX–XX веков", ученица 10-го класса СШ №3 Несвижа Анастасия Староверова за исследование по русскому языку "Соблюдение акцентологической нормы носителями языка", а также ученицы СШ №4 Несвижа Ксения и Елизавета Тишевич за исследовательскую работу по физике "Поезд на магнитной подушке".На завершившейся в Москве XIII Открытой международной конференции школьных исследовательских работ "Вышгород-2017" (Маркеловские чтения) Минская область была представлена учащимися Несвижского района, Жодино и областного кадетского училища. Дипломом I степени награждена ученица 8-го класса Несвижской гимназии Влада Рыдак, которая представила исследовательскую работу "Хай-тек и традиция в творчестве Екатерины Моссэ". Несколько учащихся получили по итогам интеллектуальных состязаний дипломы II степени.В Санкт-Петербурге состоялась IV Всероссийская научно-инновационная конференция школьников "Открой в себе ученого". В этом году на ней из разных регионов России и СНГ было представлено 850 работ, из которых для очного представления отобрали 450. Дипломами I степени награждены ученики 6-го класса СШ №2 Марьиной Горки Максим Абакунчик и Максим Манцевич за работу "Природы создание чудесное", а также ученица 9-го класса Дубровской СШ Пуховичского района Татьяна Гавриленко за работу "Правописание слов с пре- и при-".В Московском городском педуниверситете на международной олимпиаде по русскому языку как иностранному учащаяся 10-го класса Минского областного кадетского училища Юлия Осипенок стала абсолютным победителем. В олимпиаде приняли участие школьники из России, Беларуси, Армении, Китая, Турции, Монголии, Болгарии, Узбекистана, Туниса.Представители Минской области также стали дипломантами V Международной научно-практической конференции "Современные проблемы природы, общества и человека" в Дмитрове (Московская область) и VII Открытой научно-практической конференции школьников "Наследники Ломоносова" в Санкт-Петербурге.Всего учащиеся центрального региона завоевали 9 дипломов I степени, 4 диплома II степени, 3 диплома III степени, а также диплом лауреата.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, лауреатом прошедшего в Москве XXIV Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского стал ученик 8-го класса СШ №4 Несвижа Антон...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Столичная милиция рассказала о мерах по обеспечению правопорядка в Минске 9 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика