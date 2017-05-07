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Учащиеся Минской области стали дипломантами международных конкурсов и олимпиад в России
08.05.2017 17:39 — Новости регионов | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся учреждений образования Минской области успешно выступили на прошедших в России международных интеллектуальных состязаниях (конкурсах, олимпиадах, конференциях), став их дипломантами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном институте развития образования.Так, лауреатом прошедшего в Москве XXIV Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского стал ученик 8-го класса СШ №4 Несвижа Антон Ожешко за исследование "Игры шахматными фигурами". Дипломами I степени этого же конкурса награждены ученица 10-го класса СШ №1 Несвижа Карина Войтович за работу по литературе "Проблема одиночества подростков в малой прозе Валерия Гапеева", ученица 8-го класса СШ №4 Несвижа Варвара Головач за работу по физике "Эти удивительные частицы", ученица 9-го класса гимназии Логойска Ярослава Куницкая за исследование "Эффективность физических нагрузок при коррекции инсулинорезистентности" в секции "Медицина и физиология человека", ученица 11-го класса СШ №1 г.п. Городея Ольга Сидоренко за работу "Бал как одно из средств характеристики героев в литературе XIX–XX веков", ученица 10-го класса СШ №3 Несвижа Анастасия Староверова за исследование по русскому языку "Соблюдение акцентологической нормы носителями языка", а также ученицы СШ №4 Несвижа Ксения и Елизавета Тишевич за исследовательскую работу по физике "Поезд на магнитной подушке".На завершившейся в Москве XIII Открытой международной конференции школьных исследовательских работ "Вышгород-2017" (Маркеловские чтения) Минская область была представлена учащимися Несвижского района, Жодино и областного кадетского училища. Дипломом I степени награждена ученица 8-го класса Несвижской гимназии Влада Рыдак, которая представила исследовательскую работу "Хай-тек и традиция в творчестве Екатерины Моссэ". Несколько учащихся получили по итогам интеллектуальных состязаний дипломы II степени.В Санкт-Петербурге состоялась IV Всероссийская научно-инновационная конференция школьников "Открой в себе ученого". В этом году на ней из разных регионов России и СНГ было представлено 850 работ, из которых для очного представления отобрали 450. Дипломами I степени награждены ученики 6-го класса СШ №2 Марьиной Горки Максим Абакунчик и Максим Манцевич за работу "Природы создание чудесное", а также ученица 9-го класса Дубровской СШ Пуховичского района Татьяна Гавриленко за работу "Правописание слов с пре- и при-".В Московском городском педуниверситете на международной олимпиаде по русскому языку как иностранному учащаяся 10-го класса Минского областного кадетского училища Юлия Осипенок стала абсолютным победителем. В олимпиаде приняли участие школьники из России, Беларуси, Армении, Китая, Турции, Монголии, Болгарии, Узбекистана, Туниса.Представители Минской области также стали дипломантами V Международной научно-практической конференции "Современные проблемы природы, общества и человека" в Дмитрове (Московская область) и VII Открытой научно-практической конференции школьников "Наследники Ломоносова" в Санкт-Петербурге.Всего учащиеся центрального региона завоевали 9 дипломов I степени, 4 диплома II степени, 3 диплома III степени, а также диплом лауреата.-0-
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Так, лауреатом прошедшего в Москве XXIV Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского стал ученик 8-го класса СШ №4 Несвижа Антон...
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