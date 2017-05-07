|
РЕПОРТАЖ: Первенство Беларуси по водно-моторному спорту проходит в Минске
08.05.2017 20:15 — Новости регионов | БелТА
Белорусский водно-моторный спорт переживает вторую молодость: впервые в стране он появился еще в 1958 году, но после распада СССР наступил упадок. В 2008 году началась возрождение: энтузиасты основали федерацию водно-моторного спорта, стали готовить молодое поколение. Теперь юниоры и их старшие коллеги борются за победу в первенстве Беларуси, которое проходит 8-9 мая на Цнянском водохранилище.За полчаса до начала соревнований на берегу водохранилища на окраине Минска кипит работа: спортсмены готовят свои судна, проверяют моторы. Некоторые уже в полной готовности и проводят тренировочные заезды. Организаторы устанавливают буйки, настраивают электронное табло. Мимо огороженной для соревнований территории проходят люди, интересуются происходящим: кто-то гуляет с детьми или собачками, проезжает на велосипеде рядом и дедушка, из динамика у него играет модная молодежная музыка - дабстеп. Он ненадолго останавливается и желает удачи участникам.Евгений Николаевич Радько и Владимир Семенович Румянцев - первые белорусские водномоторщики, в 50-е годы они начинали этот вид спорта в нашей стране, а сейчас помогают молодым подготовить лодки к старту и участвуют в судействе соревнований. "Тогда водно-моторный спорт начинали во многих республиках СССР, на это выделили деньги, - вспоминает Евгений Николаевич, - Сначала никто ничего не умел, моторы - только "Москва-10", а корпуса, лодки, скутера делали сами - по журналам, вырезкам. Эпоксидных смол не было, только казеин, на котором тогда летала вся авиация".По словам Владимира Семеновича, первыми городами в Беларуси, которые занялись этим видом спорта, были Могилев и Гомель. Затем к ним подключился Борисов, и только потом - Минск. Тонкостям работы с лодками белорусов учили спортсмены из Ленинграда и некоторых прибалтийских городов - здесь водномоторщики появились еще в довоенное время. Тогда представители БССР стали возить на соревнования даже авиационный высотомер. Старожилы объясняют, что от высоты над уровнем моря зависит, как настраивать мотор. А до этого все делали на глаз. В 1972 году Евгений Радько стал чемпионом мира по водно-моторному спорту. "Представьте себе: понадобилось 14 лет работы. Моментально это сделать было невозможно. В 1972 году я впервые выехал на международные соревнования - и победил. Хотя чемпионом мира стать даже не надеялся", - рассказывает Евгений Николаевич.Белорусская федерация водно-моторного спорта создана в 2008 году, ее председателем стал Юрий Жуковский. Его отец сам им занимался, привел сына, а потом еще и внука. Жена и дочери всегда приходят поддержать своих."Мы активно привлекаем ребят в этот вид спорта, потому что он технически интересный, на воде, развивает и закалку, и физические навыки. Сегодня прохладная погода, но все готовы идти на воду. Они тренируют мужество и силу воли", - говорит Юрий Жуковский. Он рассказывает, что целью федерация ставит вырастить ребят, которые в будущем смогут показывать результат и передавать опыт будущим поколениям. В спорт активно приходят новички. Белорусы постоянно ездят на соревнования международного уровня, в этом году федерация водно-моторного спорта впервые планирует отправить юниоров на чемпионат Европы. Сам Юрий Жуковский к началу сезона подготовил 4 лодки: две для себя, две для сына и отца. В ближайшее время руководитель федерации планирует поработать и с дополнительной техникой, чтобы расширить количество судов и привлекать новых спортсменов.В эти дни на Цнянском водохранилище проходит не только Первенство Беларуси, но и Кубок Победы - соревнование для представителей столицы и области. Турниры объединены для зрелищности, чтобы зритель увидел всю палитру белорусского водно-моторного спорта. За победу будут бороться юноши от 10 до 16 лет и взрослые от 18 лет. Наталья утром прогуливалась мимо и увидела подготовку к соревнованиям. Несмотря на прохладную погоду, решила остаться и посмотреть. "Еще с детства интересуют водные виды спорта. Тут интересно, что это еще и гонка. У меня растет сын, сейчас ему два года, может быть со временем отдам его в этот спорт", - поделилась планами женщина.После построения участников и торжественного парада флагов начинается первый заезд - между собой соревнуются юниоры. Не обходится без заминок, один участников не увидел финишный флаг, не рассчитал количество кругов - и проехал на один больше, за ним еще двое. Молодых ребят просят внимательно смотреть на судей. Опытные же участники отмечают, что такие ошибки бывают у всех: "сейчас ошиблись - потом чемпионами станут". А в том, что это обязательно произойдет, старожилы уверены.Даниил ШАВРОВ,Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти дни на Цнянском водохранилище проходит не только Первенство Беларуси, но и Кубок Победы - соревнование для представителей столицы и области.
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии