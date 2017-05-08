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Первый вестибюль ст.м. "Площадь Победы" закрыт на выход пассажиров в связи с проведением торжеств

09.05.2017 09:03 — Новости регионов | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске первый вестибюль ст.м. "Площадь Победы" временно закрыт на выход пассажиров в связи с проведением торжественных мероприятий. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте ГП "Минский метрополитен", сообщает БЕЛТА.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске первый вестибюль ст.м. "Площадь Победы" временно закрыт на выход пассажиров в связи с проведением торжественных мероприятий.

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