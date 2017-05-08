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Акция "Беларусь помнит" пройдет сегодня в Минске

09.05.2017 09:06 — Новости регионов | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Беларусь помнит" пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.Шествие памяти пройдет с участием общественности города Минска, представителей молодежных и детских организаций, общественных объединений. Они пройдут к площади Победы, неся в руках портреты героев войны, своих родственников как свидетельство памяти о войне и всенародной благодарности поколению победителей.Для ветеранов на площади Победы будут установлены трибуны, где они встретят шествие. Затем к памятнику на площади Победы будут возложены цветы, завершится церемония массовым исполнением песни "День Победы". Вечером на площади Победы пройдет праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2017". В концертной программе - театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу, которое пройдет впервые в Минске на двух зданиях позади монумента Победы в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Завершится празднование 30 залпами салюта.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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