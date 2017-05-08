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Мероприятия в честь Дня Победы состоятся в "Хатыни" и на "Линии Сталина"

09.05.2017 09:16 — Новости регионов | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинги-реквиемы и другие праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут сегодня во всех районах Минской области, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома.Мероприятия с возложением венков и цветов с участием представителей Миноблисполкома, Минской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, военнослужащих состоятся в государственном мемориальном комплексе "Хатынь" (Логойский район) и историко-культурном комплексе "Линия Сталина" (Минский район).В районных центрах будут организованы праздничные митинги и шествия. Запланировано возложение цветов к памятникам и мемориалам воинам-освободителям, воинским захоронениям погибших в годы Великой Отечественной войны. Состоятся праздничные концерты, спортивные и культурные мероприятия. В регионах будут работать развлекательные площадки, торговые ряды, полевые кухни. Одним из наиболее примечательных событий станет акция памяти в Молодечно "Беларусь помнит". Жители райцентра и района пройдут от центральной площади города до братской могилы с портретами погибших солдат и ушедших ветеранов Великой Отечественной войны. Подобное мероприятие стало традиционным и будет проведено в Молодечно в третий раз. Вечером праздничный салют в честь Дня Победы увидят жители Смолевичей (начало в 21.00), Червеня (21.45), Солигорска, Любани, Крупок, Узды (во всех - в 22.00), Логойска (22.40), Копыля (23.00). В Крупках также проведут лазерное шоу.В годы Великой Отечественной войны в Минской области шли ожесточенные бои. Ее территория в течение восьми дней оказалась полностью захвачена противником. Во время оккупации область стала одним из первых центров организации всенародной партизанской борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Общая численность партизан достигала 55 тыс. человек. Работали подпольные типографии, выпускались брошюры, листовки, стенгазеты, боевые листки.Территория Минской области была освобождена во время наступательной операции "Багратион" в июне-июле 1944 года. За мужество и героизм, проявленные в борьбе, более 80 уроженцев региона были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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