В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работники МТЗ отметили 9 мая зрелищным флешмобом У центральной проходной Минского транкторного завода 160 автомобилей и тракторов составили гигантскую надпись "ПОБЕДА". В это же время около двухсот заводчан...

У центральной проходной Минского транкторного завода 160 автомобилей и тракторов составили гигантскую надпись "ПОБЕДА". В это же время около двухсот заводчан выстроились в надпись "С ПРАЗДНИКОМ". Акция была задумана, как поздравление ветеранам Великой Отечественной. Построение на площади заняло около часа. Ровно в полночь водители включили ближний свет фар и аварийные огни, а участники-пешеходы направили вверх фонарики. Историческая справка: Минский тракторный завод начали строить через год после окончания Великой Отечественной войны – в мае 1946-го. Ранее на этом месте располагался Авиазавод №453, который возвели в 1940 году. До оккупации на нем удалось собрать 136 самолетов Як-9.