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Работники МТЗ отметили 9 мая зрелищным флешмобом

09.05.2017 09:36 — Новости регионов | БелТА  
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Работники МТЗ отметили 9 мая зрелищным флешмобом
У центральной проходной Минского транкторного завода 160 автомобилей и тракторов составили гигантскую надпись "ПОБЕДА". В это же время около двухсот заводчан выстроились в надпись "С ПРАЗДНИКОМ". Акция была задумана, как поздравление ветеранам Великой Отечественной. Построение на площади заняло около часа. Ровно в полночь водители включили ближний свет фар и аварийные огни, а участники-пешеходы направили вверх фонарики. Историческая справка: Минский тракторный завод начали строить через год после окончания Великой Отечественной войны – в мае 1946-го. Ранее на этом месте располагался Авиазавод №453, который возвели в 1940 году. До оккупации на нем удалось собрать 136 самолетов Як-9.
 
 
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У центральной проходной Минского транкторного завода 160 автомобилей и тракторов составили гигантскую надпись "ПОБЕДА". В это же время около двухсот заводчан...

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