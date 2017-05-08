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Центральный ботанический сад представит программу "Цветущий май Победы"

09.05.2017 09:30 — Новости регионов | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная программа "Цветущий май Победы" будет представлена сегодня в Центральном ботаническом саду, сообщили БЕЛТА в ботаническом саду.С 13.00 до 16.30 ветеранов и посетителей сада ожидают музыкальный концерт, выставка техники военных лет, развлечения для детей и взрослых. Посетители смогут сделать моментальное фото в стиле военного времени, а также полюбоваться красотой и многообразием сортов тюльпанов и гиацинтов, посетив оригинальную выставку этих ярких весенних цветов. Кроме того, посетителям будут предложены экскурсии по ландшафту, где профессиональные экскурсоводы расскажут о Ботаническом саде времен войны, а также об уникальных коллекциях растений. Экскурсионные группы будут формироваться возле оранжереи тропических растений в 14.00."Яркие театрализованные моменты праздничной программы напомнят о военных годах и героях, которые ценой своих жизней завоевали для нас победу и сегодняшнее мирное небо. Автомобили, мотоциклы, макеты оружия времен Великой Отечественной войны будут интересны всем. Выступление каскадеров и мастер-класс со зрителем по приемам самообороны заинтересует юношей и девушек. Гармонисты и духовой оркестр исполнят мелодии и песни военных лет", - рассказали в Ботаническом саду. Дети и взрослые смогут посоревноваться в меткости и ловкости, будут работать детские аттракционы, можно совершить прогулки верхом на лошадях и пони по озерному комплексу. Гостям также предложат угоститься солдатской кашей.Центральный ботанический сад - хранитель генофонда растений и ведущий научный центр страны в области интродукции и акклиматизации растений, охраны окружающей среды, физиологии и биохимии растений. Он является одним из крупнейших ботанических садов Европы как по площади, так и по составу коллекционных фондов: коллекции и экспозиции насчитывают более 9 тыс. наименований растений различных климатических зон мира, в том числе 2,3 тыс. - закрытого грунта.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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С 13.00 до 16.30 ветеранов и посетителей сада ожидают музыкальный концерт, выставка техники военных лет, развлечения для детей и взрослых. Посетители смогут сделать...

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