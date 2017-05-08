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Работники МТЗ отметили 9 мая зрелищным флешмобом
09.05.2017 09:36 — Новости регионов | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод отметил День Победы зрелищным флешмобом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.На площади у центральной проходной МТЗ 160 автомобилей и тракторов составили гигантскую надпись "ПОБЕДА". В это же время около двухсот работников Минского тракторного завода выстроились в надпись "С ПРАЗДНИКОМ". "Акция была задумана, как поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. Построение на площади заняло около часа. Ровно в полночь водители включили ближний свет фар и аварийные огни, а участники-пешеходы направили вверх фонарики", - говорится в сообщении.-0-
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У центральной проходной Минского транкторного завода 160 автомобилей и тракторов составили гигантскую надпись "ПОБЕДА". В это же время около двухсот заводчан...
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