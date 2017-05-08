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Молодежь осознает и ценит подвиг военного поколения - Доманевский
09.05.2017 12:03 — Новости регионов | БелТА
9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Молодежь осознает и ценит подвиг военного поколения. Об этом заявил на торжественном митинге, посвященном Дню Победы в Могилеве, председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, передает корреспондент БЕЛТА."Чем дальше от нас эти годы, тем глубже осознание великого подвига военного поколения, его мужества, силы духа и самоотверженности, - отметил губернатор. - Вы, дорогие ветераны, показали величайший пример нравственности и преданности своему Отечеству. Пример стойкости, самопожертвования и несгибаемости. Наш долг - помнить об этом и беречь мир, достигнутый благодаря вашей Победе. Вы шли к ней не жалея себя, теряя родных, друзей и близких. И подарили свободу не только нам, но и странам Европы. Мы понимаем, что своей жизнью обязаны вам. И я рад отметить, что наше подрастающее поколение осознает и ценит это".Сегодня в Беларуси особое отношение к событиям тех лет. Внуки и правнуки собирают свидетельства о подвигах своих родных. "И нет никаких сомнений, что будущие поколения будут свято чтить память героев Великой Отечественной. Они будут сохранять и приумножать все то, за что вы боролись, не жалея сил. Укреплять экономическую мощь Могилевской области, тем самым усиливая авторитет Беларуси в глазах мирового сообщества", - выразил уверенность руководитель области."Более двадцати лет мы живем в спокойной и независимой стране. Мы плодотворно трудимся, растим детей, дружим с соседями. К сожалению, события, происходящие на планете, показывают, что далеко не все хотят мира и спокойствия. Тем важнее сохранить традиционные ценности нашего народа: независимость, стабильность, общественное согласие. Политика нашего государства открыта и миролюбива. Но мы готовы всегда встать на защиту наших границ, на защиту нашей родной Беларуси. Уверен, вместе мы сделаем все для того, чтобы в нашей стране больше не звучали выстрелы, не рвались бомбы, не гибли люди. Есть принципы, которыми нельзя поступаться ни при каких обстоятельствах: это свобода людей, достоинство страны и покой родного дома. Это дорого каждому и делает нас едиными и сильными", - сказал Владимир Доманевский.Он тепло поздравил всех с праздником. Пожелал здоровья, благополучия, добра, достатка, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.Участники митинга возложили цветы и венки к Вечному огню на площади Славы и почтили память погибших воинов минутой молчания. Состоялись театрализованный концерт "Неугасима память поколений" и флеш-акция, на которой вручали символы проекта "Цветы Великой Победы". Торжества продолжились народными гуляньями в Печерском лесопарке и тематическими концертными программами в микрорайонах города.-0-Фото Олега Фойницкого
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Чем дальше от нас эти годы, тем глубже осознание великого подвига военного поколения, его мужества, силы духа и самоотверженности, - отметил губернатор. - Вы, дорогие...
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