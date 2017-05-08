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Сотни горожан вышли в Витебске на праздничное шествие и уличные программы к 9 Мая
09.05.2017 11:57 — Новости регионов | БелТА
9 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Витебске сотни горожан вышли на праздничное шествие и уличные программы к 9 Мая, передает корреспондент БЕЛТА.Праздничные мероприятия в Витебске начались большим шествием по центральной улице города от площади Ленина к площади Победы. Работники организаций и предприятий, учащиеся и все желающие рука об руку с цветами и портретами своих воевавших родственников прошлись колонной, возглавляемой руководством области и города, а ветеранов провезли в почетном кортеже. Главным местом сбора по традиции стал мемориал воинам-освободителям и подпольщикам, здесь активисты БРСМ раздавали красно-зеленые ленты с яблоневым цветом. Поздравления, объятия, улыбки и слезы - так у Вечного огня митингом и минутой молчания, а также маршем "День Победы" в исполнении военного оркестра участники почтили память погибших героев и мирных жителей.Эта часть программы завершилась небольшим парадом для ветеранов: перед ними маршем прошли коробки Витебского кадетского училища, воинских подразделений, включая МВД и МЧС, впервые на параде выставило свою коробку управление Следственного комитета по Витебской области. В небе над мемориалом почетные круги прочертил Ан-2. Затем с одной стороны площади песни военных лет играл духовой оркестр, с другой - было организовано выступление творческих коллективов Витебска, спортивные игры и конкурсы. На Аллее Славы клуб военно-исторической реконструкции расположился вокруг боевой машины и демонстрировал быт, обмундирование и униформу бойцов Красной Армии. fff9На территории культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" в этот день организован "Майский вальс Победы": выступления творческих коллективов, мастер-класс "Акварельные зарисовки", концерт народного хора ветеранов и тематическая выставка одного дня "Память", для которой участники коллективов, действующих при комплексе, приносят фотографии своих родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны. При Витебском областном музее Героя Советского Союза М. Шмырева и в парке Партизанской славы организована большая программа. Желающие могут поучаствовать в квесте "Адреса памяти" - исторической игре, посвященной местам Витебска, связанным с периодом Великой Отечественной войны.Вечером всех горожан и гостей приглашают на площадь Победы не только послушать, но и вместе спеть песни Победы. Всенародно любимые композиции прозвучат в исполнении детей и взрослых. На электронных экранах будут транслироваться слова песен. Завершит программу праздничный салют.-0-
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9 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Витебске сотни горожан вышли на праздничное шествие и уличные программы к 9 Мая, передает корреспондент...
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