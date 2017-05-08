ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотни горожан вышли в Витебске на праздничное шествие и уличные программы к 9 Мая

09.05.2017 11:57 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Сотни горожан вышли в Витебске на праздничное шествие и уличные программы к 9 Мая
9 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Витебске сотни горожан вышли на праздничное шествие и уличные программы к 9 Мая, передает корреспондент БЕЛТА.Праздничные мероприятия в Витебске начались большим шествием по центральной улице города от площади Ленина к площади Победы. Работники организаций и предприятий, учащиеся и все желающие рука об руку с цветами и портретами своих воевавших родственников прошлись колонной, возглавляемой руководством области и города, а ветеранов провезли в почетном кортеже. Главным местом сбора по традиции стал мемориал воинам-освободителям и подпольщикам, здесь активисты БРСМ раздавали красно-зеленые ленты с яблоневым цветом. Поздравления, объятия, улыбки и слезы - так у Вечного огня митингом и минутой молчания, а также маршем "День Победы" в исполнении военного оркестра участники почтили память погибших героев и мирных жителей.Эта часть программы завершилась небольшим парадом для ветеранов: перед ними маршем прошли коробки Витебского кадетского училища, воинских подразделений, включая МВД и МЧС, впервые на параде выставило свою коробку управление Следственного комитета по Витебской области. В небе над мемориалом почетные круги прочертил Ан-2. Затем с одной стороны площади песни военных лет играл духовой оркестр, с другой - было организовано выступление творческих коллективов Витебска, спортивные игры и конкурсы. На Аллее Славы клуб военно-исторической реконструкции расположился вокруг боевой машины и демонстрировал быт, обмундирование и униформу бойцов Красной Армии. fff9На территории культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" в этот день организован "Майский вальс Победы": выступления творческих коллективов, мастер-класс "Акварельные зарисовки", концерт народного хора ветеранов и тематическая выставка одного дня "Память", для которой участники коллективов, действующих при комплексе, приносят фотографии своих родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны. При Витебском областном музее Героя Советского Союза М. Шмырева и в парке Партизанской славы организована большая программа. Желающие могут поучаствовать в квесте "Адреса памяти" - исторической игре, посвященной местам Витебска, связанным с периодом Великой Отечественной войны.Вечером всех горожан и гостей приглашают на площадь Победы не только послушать, но и вместе спеть песни Победы. Всенародно любимые композиции прозвучат в исполнении детей и взрослых. На электронных экранах будут транслироваться слова песен. Завершит программу праздничный салют.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Витебске сотни горожан вышли на праздничное шествие и уличные программы к 9 Мая, передает корреспондент...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Работники МТЗ отметили 9 мая зрелищным флешмобом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика