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Около 5 тыс. гомельчан приняли участие в праздничном шествии "Парад победителей"

09.05.2017 12:57 — Новости регионов | БелТА  
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Около 5 тыс. гомельчан приняли участие в праздничном шествии "Парад победителей"
9 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В шествии "Парад победителей", которым в Гомеле стартовали праздничные мероприятия по случаю празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приняли участие около 5 тыс. человек, передает корреспондент БЕЛТА.Шествие, которое растянулось практически на километр, с участием ветеранов, руководства области и города, трудящихся, спортсменов, творческой молодежи проследовало по главной улице города - Советской - от площади Восстания до Вечного огня. Возглавили его кадеты-барабанщики, следом на раритетных автомобилях ехали ветераны, а за ними проследовали гомельчане с портретами своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны. На протяжении всего пути участников приветствовали жители и гости Гомеля. До начала шествия активисты Белорусского республиканского союза молодежи во время флеш-акции раздавали горожанам символ проекта "Цветы Великой Победы" - красно-зеленые ленты с яблоневым цветом.У братской могилы советских воинов и подпольщиков у Вечного огня состоялся митинг. Присутствующие возложили цветы и венки от имени руководства области и города, местных Советов депутатов, общественных организаций. Почтили минутой молчания память героев, отстоявших свободу родной земли.С 72-й годовщиной Победы собравшихся поздравил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Пимонов. "Исторический масштаб и значение Победы неподвластны времени, ведь то, что было истинно великим, останется великим навсегда. В эти майские дни мы чувствуем особую гордость за родную страну, героическое прошлое и свою сопричастность к построению процветающей и благополучной Беларуси. Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость, предстоит беречь уже подрастающему поколению", - сказал он. Торжественные мероприятия продолжились акциями, флешмобами, выставками, конкурсами патриотической песни, кинопоказами, презентациями, концертными и спортивными программами. Для их проведения задействованы более 25 площадок в уголках Гомеля, в том числе музеи, кинотеатры, скверы, парки. Так, на площадке по улице Ланге состоялось торжественное открытие праздника "Фонтан Победы!" с участием лучших творческих коллективов Гомеля. На площади Ленина развернулась выставка военной техники. Еще один масштабный выставочный проект "Ретро Гомель", подготовленный реконструкторами с использованием военно-исторической техники, находится на улицах Ланге и Билецкого.Праздничные мероприятия проходят сегодня по всему городу. Каждый район Гомеля подготовил свою уникальную программу. Ярким финалом Дня Победы станут красочные фейерверки из четырех точек Гомеля, полюбоваться ими можно будет в 23.00.-0-Фото Сергея Холодилина
 
Теги: Гомель
 
 
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Шествие, которое растянулось практически на километр, с участием ветеранов, руководства области и города, трудящихся, спортсменов, творческой молодежи...

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