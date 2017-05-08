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Более 1,5 тыс. жителей Гродно присоединились к акции "И в памяти навеки имена…"
09.05.2017 13:43 — Новости регионов | БелТА
9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. жителей Гродно присоединились к акции "И в памяти навеки имена…", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Денис Черняк. В праздничном шествии к Кургану Славы в Гродно принимала участие колонна жителей города, которые несли в руках портреты родственников, прошедших дорогами войны. Областную патриотическую акцию "И в памяти навеки имена…" проводят второй год подряд. Молодежь региона таким образом предложила в 2016 году увековечить память военного поколения Гродненской области. "В этом году акция прошла в более широком формате. Только в Гродно к ней присоединилось свыше 1,5 тыс. человек. Аналогичные мероприятия прошли и в районах области, общее количество участников превысило 2 тыс. человек. Приятно, что акция вызвала широкий резонанс и отклик в обществе: звонки с вопросом о том, как можно к ней присоединиться, не прекращались даже сегодня утром", - отметил Денис Черняк. Рассказать о своем родственнике-фронтовике можно было и в специальных группах в социальных сетях: таким образом продолжено создание виртуального музея памяти. В планах у организаторов издание книги. Также 9 мая в Гродно активисты БРСМ провели флеш-акции по раздаче символа проекта "Цветы Великой Победы". Волонтеры вручали красно-зеленые ленты с яблоневым цветом на основных праздничных площадках в Гродно - в парке им. Жилибера, на Советской площади, у Кургана Славы. Всего было роздано около 1 тыс. лент. Праздничные программы развернулись на нескольких площадках города. На площади Советской работает ресторан под открытым небом, дает плац-концерт оркестр МЧС, выступают творческие коллективы города. В парке Жилибера работает детская анимационная площадка, подобные площадки организованы в микрорайонах города и райцентрах области. У Кургана Славы вечером развернется концерт, который завершится массовым исполнением "Катюши" и салютом.-0-
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В праздничном шествии к Кургану Славы в Гродно принимала участие колонна жителей города, которые несли в руках портреты родственников, прошедших дорогами войны....
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