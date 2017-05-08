Белорусы чтут ветеранов и заботятся о сохранении мира - Лис

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусы чтут ветеранов и заботятся о сохранении мира. Такое мнение сегодня высказал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.Встречать День Победы в Брестской крепости для жителей и гостей города стало давней традицией. В нынешнем году, чтобы почтить память погибших защитников Родины и поблагодарить живых фронтовиков, в мемориальном комплексе на торжественный митинг собрались более 30 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. участников патриотической акции "Беларусь помнит". "Это прекрасно, что уже 72 года мы живем в мирной стране. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. В Брестской области их сейчас 1426. Благодаря ним молодежь может узнать о военных событиях из первых уст. Сегодня в Брестской крепости собралось много людей. Это говорит о преемственности поколений, о том, что белорусы чтут ветеранов, что заложенные в послевоенное время традиции будут продолжаться", - отметил Анатолий Лис.Губернатор подчеркнул, что ветеранам в Беларуси оказывается забота и всесторонняя поддержка. Перед нынешним поколением стоит задача продолжить дело дедов и прадедов. "Мы должны сохранить мир и делать все для того, чтобы наши люди жили более счастливо, получали достойную зарплату, были здоровыми. Это самое главное для любого человека", - сказал председатель облисполкома.После окончания митинга в крепости начался концерт творческих коллективов Бреста и области. Также в нем принимают участие кадеты Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России Федора Кузьмина. Праздничные площадки разместились и в других частях города. Завершится День Победы салютом, залпы которого в 23.00 раскрасят небо над областным центром.-0-Фото Екатерина Гараевой
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