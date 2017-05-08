Важно сохранить память о подвиге народа-победителя для будущих поколений - Кириченко

9 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Важной задачей для белорусского общества является сохранение памяти о великом подвиге народа-победителя для будущих поколений. Такое мнение сегодня на торжественном митинге по случаю Дня Победы высказал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, передает корреспондент БЕЛТА. Председатель горисполкома отметил, что годы военного лихолетья стали историей, однако никто не забыл об ужасах и уроках войны. Каждая новая война начинается именно тогда, когда люди начинают забывать о войне предыдущей, процитировал он белорусского классика Василя Быкова. "Поэтому одной из главных задач для белорусского общества является сохранение памяти о великом подвиге народа-победителя", - считает Петр Кириченко.9 мая 1945 года - особая историческая дата. В ней неразделимо переплетены торжество и скорбь, радость и слезы. "Наш народ вела вперед вера в Победу. Она, как поется в песне, была одна на всех, и досталась очень высокой ценой. В Великой Отечественной войне Беларусь потеряла более 3 млн человек. Мы склоняем головы перед величием и подвигом тех, кто отдал жизни во имя спасения Родины", - сказал градоначальник.От имени руководства области и города он тепло поздравил всех с Днем Победы, выразил благодарность ветеранам за ратный и трудовой подвиг, мужество и героизм. Участники митинга возложили цветы и венки к Вечному огню, почтили минутой молчания память героев, отстоявших свободу родной земли.Торжественные мероприятия продолжились акциями, флешмобами, выставками, конкурсами патриотической песни, кинопоказами, презентациями, концертными программами на площадках в центре Гомеля, а также тематическими программами в микрорайонах города.-0-
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