|
"Бойцы Красной Армии" устроили привал на Аллее Славы в Витебске
09.05.2017 14:43 — Новости регионов | БелТА
9 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. "Бойцы Красной Армии" устроили привал на Аллее Славы в Витебске, сообщает корреспондент БЕЛТА.Праздничные площадки работают сегодня во всех микрорайонах Витебска. Наиболее насыщенная программа - в районе площади Победы. На Аллее Славы среди военной техники под открытым небом развернули выставку обмундирования и униформы бойцов Красной Армии участники Витебского областного общественного объединения военно-исторической реконструкции. "Интерес к теме Великой Отечественной войны был, есть и будет, потому что это наша история. В жизни каждой семьи тот период оставил свой отпечаток. Мы, реконструкторы, стараемся сохранить и передать хотя бы эпизоды того времени. Чтобы люди имели представление о том, как это было. Есть мероприятия, как сегодня, когда мы демонстрируем форму, обмундирование, военный быт. Иногда организуем инсценировки каких-то боев, чтобы показать ход событий на основе хроник, документов. Маленькая битва или большая - все они значимы, потому что гибли люди, каждый - за свою семью, за свой родной уголок, за всю Родину. Мы стараемся передать это в своих реконструкциях так, чтобы зритель это прочувствовал", - пояснил член объединения Антон Завьялов.Как отметил еще один член клуба в образе командира Красной Армии Сергей Кулаков, все, кто занимается военно-исторической реконструкцией, относятся к 9 Мая как к священному празднику. "Все, что мы показываем: выходы, тактики, показ формы - это не какая-то игра. Ребята живут этим, пропускают через себя. Все говорят: нужно, чтобы помнили. Но чтобы помнить, нужно знать. Здесь многое зависит от семьи, от воспитания. А если это запустить, позволить вбивать молодежи в голову, что победил кто-то другой, а не мы, то рано или поздно могут открыться двери для новой беды. Как говорится, были бы пьедесталы, а памятники найдутся. Эти детишки, которые сейчас бегают вокруг военной техники, должны знать, что войну выиграл советский народ", - уверен собеседник.Участники клуба считают, что воспитания патриотизма у современной молодежи должно проходить не только через изучение истории по учебникам, в музеях, им полезно смотреть фильмы о войне, как старые советские, так и некоторые современные, в которых показаны обычные бойцы, их судьбы, их страхи и примеры мужества.Каждый пришедший на праздник мог сфотографироваться с красноармейцами, узнать у них об увлечении реконструкцией, о форменной одежде бойцов, образцах выставленной на Аллее техники. Также члены объединения анонсировали запланированное на 26 июня большое мероприятие - реконструкцию событий освобождения Витебска, которая будет включена в программу праздничных мероприятий Дня города.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Аллее Славы среди военной техники под открытым небом развернули выставку обмундирования и униформы бойцов Красной Армии участники Витебского областного...
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии