Белорусы благодарны ветеранам за возможность мирно жить и трудиться - депутат

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусы благодарны ветеранам за возможность жить и трудиться в мирной стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Леонид Брич во время памятного митинга в Брестской крепости.Парламентарий 9 мая неизменно вместе с тысячами брестчан приходит в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", чтобы поклониться павшим защитникам цитадели, почтить их память минутой молчания. "День Победы - праздник со слезами на глазах. Одновременно мы радуемся и скорбим о тех, кто дал нам возможность жить и трудиться в мирной стране, но не дожил до этого времени. Для нашей семьи 9 мая - особенный день. Мой тесть прошел всю войну, с 1941 по 1945 год. Знаю, насколько тяжело было людям, которые воевали, отдали жизни за будущий мир. Мы должны почитать и гордиться ими", - подчеркнул Леонид Брич.Депутат отметил, что категорически негативно относится к попыткам переписать историю Великой Отечественной войны. "Мы видим, что 9 мая является любимым праздником для жителей бывшего СССР. У меня категорически негативное отношение к попыткам переписать историю ВОВ под определенные политические интересы. Мы должны отстаивать тех, кто воевал и победил. Война не принесла людям ничего хорошего, а теперь некоторые пытаются исказить факты. Я этого не приемлю", - высказал свою точку зрения Леонид Брич.В митинге в Брестской крепости сегодня приняли участие около 30 тыс. человек. Почтить память погибших защитников Родины и поблагодарить живых фронтовиков в мемориальный комплекс пришли представители местных органов власти, депутаты, общественные деятели, представители дипломатических ведомств, воины Брестского гарнизона, многочисленные жители и гости областного центра.-0-
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