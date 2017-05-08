9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие академические коллективы примут участие в праздничном концерте телепроекта "Площадь Победы - 2017", сообщает кореспондент БЕЛТА.Концертная программа, которая начнется в 21.30, будет включать театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Режиссером концерта выступила заслуженный деятель искусств Беларуси Нина Осипова.Концерт начнется с представления будто бы оживающего памятника: его герои превратятся в реальных личностей, которые будут принимать участие в небольших сценках. Последние будут посвящены партизанам, защитникам Отечества и современной молодежи, которая отдает дань уважения ветеранам и героям войны.В программе примут участие лучшие академические коллективы: солисты Большого театра оперы и балета Беларуси, Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, академические хоровые коллективы, Государственный ансамбль танца Беларуси, артисты белорусской эстрады. Прозвучат советские и современные песни о войне.Тематическое 3D-шоу можно будет увидеть в финале концерта. Его продемонстрируют на двух зданиях, расположенных за монументом Победы. Будет показана короткая история основных моментов войны, связанных с Беларусью: от героической защиты Брестской крепости и освобождения Минска до победной весны.Чтобы зрелище могло увидеть как можно большее число людей, установлены экраны. Прямую трансляцию концерта телепроекта "Площадь Победы" будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".Праздничный салют в Минске будет дан в 23.00 с пяти точек.-0-
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