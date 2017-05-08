ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучшие академические коллективы примут участие в концерте телепроекта "Площадь Победы - 2017"

09.05.2017 15:28 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие академические коллективы примут участие в праздничном концерте телепроекта "Площадь Победы - 2017", сообщает кореспондент БЕЛТА.Концертная программа, которая начнется в 21.30, будет включать театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Режиссером концерта выступила заслуженный деятель искусств Беларуси Нина Осипова.Концерт начнется с представления будто бы оживающего памятника: его герои превратятся в реальных личностей, которые будут принимать участие в небольших сценках. Последние будут посвящены партизанам, защитникам Отечества и современной молодежи, которая отдает дань уважения ветеранам и героям войны.В программе примут участие лучшие академические коллективы: солисты Большого театра оперы и балета Беларуси, Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, академические хоровые коллективы, Государственный ансамбль танца Беларуси, артисты белорусской эстрады. Прозвучат советские и современные песни о войне.Тематическое 3D-шоу можно будет увидеть в финале концерта. Его продемонстрируют на двух зданиях, расположенных за монументом Победы. Будет показана короткая история основных моментов войны, связанных с Беларусью: от героической защиты Брестской крепости и освобождения Минска до победной весны.Чтобы зрелище могло увидеть как можно большее число людей, установлены экраны. Прямую трансляцию концерта телепроекта "Площадь Победы" будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".Праздничный салют в Минске будет дан в 23.00 с пяти точек.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концертная программа, которая начнется в 21.30, будет включать театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу в сопровождении Президентского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Инсталляция военного времени представлена в парке Победы в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика