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Инсталляция военного времени представлена в парке Победы в Минске
09.05.2017 15:16 — Новости регионов | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инсталляцию сцен военного времени представил 9 мая студенческий театр Start в парке Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.Сегодня в парке Победы проходит праздник "Салют, Победа!", организованный Администрацией Центрального района Минска. Глава администрации Игорь Бузовский встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, поздравил с праздником Победы ветеранский актив района. На главной сценической площадке он вручил дипломы 12 лауреатам районного тура VI Минского городского смотра-конкурса патриотической песни.Праздничное настроение гостям и жителям столицы создает концертная программа с участием народных и эстрадных творческих коллективов (духовой оркестр, народный мужской вокальный ансамбль ветеранов войны труда и вооруженных сил "Память сердца", вокально-хореографический ансамбль "Белы птах", вокальная группа "Рэй", "Театр песни Ирины Дорофеевой" и др.). Для взрослых с детьми организованы игровые зоны, мастер-классы по прикладному творчеству, детские аттракционы, спортивные соревнования и эстафеты. В парке можно попробовать военную кашу и фронтовой чай. Гостям праздника предложен для дегустации "Партизанский чай" из растений, собранных в белорусских лесах (малина, ель, травы). Работают около 40 предприятий торговли, представлен большой ассортимент блюд национальной кухни.-0-
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Сегодня в парке Победы проходит праздник "Салют, Победа!", организованный Администрацией Центрального района Минска. Глава администрации Игорь Бузовский...
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