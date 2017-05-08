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Первый вестибюль ст.м. "Площадь Победы" снова закрыт для пассажиров
09.05.2017 18:05 — Новости регионов | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вестибюль ст.м. "Площадь Победы" вновь закрыт на выход пассажиров. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте ГП "Минский метрополитен", сообщает БЕЛТА.Началась подготовка к праздничному концерту.Концертная программа, которая начнется в 21.30, будет включать театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.-0-
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Началась подготовка к праздничному концерту.
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