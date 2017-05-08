ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый вестибюль ст.м. "Площадь Победы" снова закрыт для пассажиров

09.05.2017 18:05 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вестибюль ст.м. "Площадь Победы" вновь закрыт на выход пассажиров. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте ГП "Минский метрополитен", сообщает БЕЛТА.Началась подготовка к праздничному концерту.Концертная программа, которая начнется в 21.30, будет включать театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Началась подготовка к праздничному концерту.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Белорусы благодарны ветеранам за возможность мирно жить и трудиться - депутат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика