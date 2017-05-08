Ветеран: помнить о подвиге народа в годы войны - святая обязанность каждого белоруса

9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Помнить о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны - святая обязанность каждого белоруса. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель совета Могилевской областной организации ветеранов войны и труда Анатолий Любченко."Для каждого ветерана день 9 мая особый. Ведь уже 72 года Беларусь живет под мирным небом. И это благодаря внешней и внутренней политике нашего государства. Мы уважаем свою историю и чтим память тех, кто отдал свои жизни за свободу нашей страны. Эта память должна быть вечной и переходить из поколения в поколение", - считает собеседник. По его словам, только на могилевской земле похоронено более 320 тыс. воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Из них неизвестных - более 70%. Поэтому в регионе активно ведется поисковая работа. "Пока живы свидетели тех событий, нужно сделать как можно больше, чтобы в нашем прошлом было максимально меньше белых пятен, в том числе неизвестных мест захоронения людей и неизвестных имен", - отметил ветеран."Нам нужно, чтобы наши дети, внуки и правнуки знали те трудности, через которые прошли их предки, цену Великой Победы, дорожили миром и были готовы защищать свою Родину. Мы ветераны делаем для этого все возможное и считаем работу по патриотическому воспитанию молодежи архиважной. Мы проводим уроки мужества, задействованы в военно-спортивной игре "Зарница", походах по местам боевой славы и других акциях и мероприятиях. Мы считаем это своим святым делом, поскольку твердо знаем, какое поколение мы вырастим, такое будет и будущее у нашей страны", - констатировал Анатолий Любченко.-0-
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