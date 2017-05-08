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Около 500 лампадок зажгли юноши и девушки на Аллее Героев во время акции "Гомель помнит"
09.05.2017 21:00 — Новости регионов | БелТА
9 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Молодежная акция-флешмоб "Гомель помнит", организованная городской организацией БРСМ, состоялась у мемориального комплекса "Аллея Героев" областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.Студенты, а также учащиеся лицеев, колледжей зажгли около 500 лампадок и почтили минутой молчания память тех, кто погиб в боях за освобождение города. После чего молодые люди выложили у мемориала светящимися лампадками цифру "72", символизирующую количество лет, прошедших с момента героической Победы в Великой Отечественной войне."Акция проводится в Гомеле четвертый год подряд. Ее главная цель - отдать дань памяти всем тем, кто сражался за Родину. Она также призвана воспитывать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории, героическому прошлому нашей страны. Ведь кому как не молодежи предстоит беречь и сохранять память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны", - отметил первый секретарь городской организации БРСМ Николай Светогор.Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы продолжатся в Гомеле до позднего вечера. Ярким финалом станут красочные фейерверки. Полюбоваться салютом можно будет в 23.00 из четырех точек Гомеля: у Ледового дворца (Центральный район), на каскаде озер по проспекту Космонавтов (Железнодорожный район), у зоны отдыха "Пруды" (Новобелицкий район). У Любенского озера (Советский район) праздничный фейерверк предварит акция "Салют, Победа!", участники которой массово исполнят песню "День Победы".-0-
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Студенты, а также учащиеся лицеев, колледжей зажгли около 500 лампадок и почтили минутой молчания память тех, кто погиб в боях за освобождение города.
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