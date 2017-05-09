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ФОТОРЕПОРТАЖ: Жители Витебска хором спели песни Победы на центральной площади 9 Мая

10.05.2017 00:09 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Жители Витебска хором спели песни Победы на центральной площади 9 Мая
Караоке песен военных лет и советской эпохи организовали вечером в День Победы на центральной площади Витебска - площади Победы. Всенародно любимые песни прозвучали в исполнении детей и взрослых. Песня композитора Давида Тухманова "День Победы" стала завершающим аккордом праздника.Фото Александра Хитрова, БЕЛТА.
 
Теги: Витебск
 
 
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Песня композитора Давида Тухманова "День Победы" стала завершающим аккордом праздника.

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