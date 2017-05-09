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Акция по соблюдению ПДД на спецпарковках для инвалидов пройдет 12 мая в Минске
10.05.2017 07:41 — Новости регионов | БелТА
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 12 мая пройдет акция, посвященная борьбе за соблюдение правил дорожного движения на специальных парковках для автомобилей инвалидов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в общественном объединении "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников" (ОО "РАИК")."Наша основная цель - это предупредить такие нарушения", - отметил председатель Центрального совета ОО "РАИК" Евгений Шевко. Акции по соблюдению ПДД на спецпарковках для инвалидов организуются с 2011 года. Кроме того, активисты ОО "РАИК" периодически проводят фотофиксацию нарушений правил дорожного движения и обращаются в ГАИ с просьбой штрафовать нарушителей. Организована группа в социальных сетях для обмена информацией по борьбе с нарушителями и по обращениям в ГАИ.В прошлом году ОО "РАИК" стало проводить регулярные ежемесячные акции на тему парковок. По словам Евгения Шевко, ситуация с незаконно занятыми местами для парковки автомобилей инвалидов начала меняться к лучшему - свободных мест стало больше. На многих парковках появились специальные информационные таблички, которые предостерегают нарушителей.В 2017 году серия акций продолжится.-0-
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"Наша основная цель - это предупредить такие нарушения", - отметил председатель Центрального совета ОО "РАИК" Евгений Шевко.
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