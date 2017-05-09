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Велосезон в Могилеве откроют массовым пробегом и карнавалом
10.05.2017 08:07 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива10 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Велосезон в Могилеве 13 мая откроют массовым пробегом и велокарнавалом, посвященным 750-летию Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в горисполкоме.Общий сбор состоится на площади Ленина (8.30), где велолюбители смогут поучаствовать в конкурсе на лучший карнавальный костюм и лучшее оформление велосипедов. Его участники получат специальные наклейки на велосипеды, и им будет предоставлено право двигаться впереди колонны велопробега, победителей наградят ценными призами. Кроме того, в социальной сети "Вконтакте" будет проведен фотоконкурс по итогам велокарнавала в номинациях "Селфи", "Ракурс" и "Личность".Стартует велопробег в 11.00 от знака "Нулевой километр" и пройдет по маршруту: площадь Ленина - проспект Мира - улица Королева - проспект Димитрова - проспект Витебский - д. Константиновка (Могилевский район). Финальным аккордом велопраздника станет спортивно-развлекательная программа."Главная цель мероприятия - привлечение молодежи и широких масс населения к активному проведению досуга и занятиям физической культурой, спортом и туризмом, пропаганда здорового образа жизни среди горожан и развитие велосипедного движения. Мы надеемся, что велопраздник будет ярким, незабываемым, а могилевчане поддержат идею велокарнавала и примут в нем активное участие", - отметили собеседники.Организаторами мероприятия выступают управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома и Могилевский городской физкультурно-спортивный клуб.-0-
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Общий сбор состоится на площади Ленина (8.30), где велолюбители смогут поучаствовать в конкурсе на лучший карнавальный костюм и лучшее оформление велосипедов.
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