10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Межвузовская студенческая конференция "Демографические риски XXI века" пройдет 12 мая в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА).Мероприятие организовано по проекту "Поддержка реализации национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь", который финансируется правительством России, Фондом ООН в области народонаселения и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Национальное исполнительное агентство проекта - Министерство труда и социальной защиты.На форуме прозвучит более 70 докладов, с которыми выступят представители ведущих университетов Беларуси, России, Чехии, Украины, Германии. Будет организована работа трех секций: "Региональные проблемы социально-экономического развития"; "Демографическое развитие и социальные риски стран и регионов мира. Миграция населения в условиях глобализации"; "Региональные проблемы развития туризма. Геоэкологические проблемы развития стран и регионов мира".Студенты побывают на мастер-классе "Прогнозы населения" доктора естественных наук профессора кафедры демографии и геодемографии Карлова университета (Чехия) Томаша Кучеры. Состоится презентация проекта студентов географического факультета БГУ "Минск глазами географа - 2017" (проект посвящен 950-летию Минска).Среди организаторов конференции - Министерство образования, Белорусский государственный университет, Московский педагогический государственный университет, Карлов университет.-0-
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