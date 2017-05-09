ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Межвузовская студенческая конференция "Демографические риски XXI века" пройдет 12 мая в Минске

10.05.2017 08:21 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Межвузовская студенческая конференция "Демографические риски XXI века" пройдет 12 мая в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА).Мероприятие организовано по проекту "Поддержка реализации национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь", который финансируется правительством России, Фондом ООН в области народонаселения и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Национальное исполнительное агентство проекта - Министерство труда и социальной защиты.На форуме прозвучит более 70 докладов, с которыми выступят представители ведущих университетов Беларуси, России, Чехии, Украины, Германии. Будет организована работа трех секций: "Региональные проблемы социально-экономического развития"; "Демографическое развитие и социальные риски стран и регионов мира. Миграция населения в условиях глобализации"; "Региональные проблемы развития туризма. Геоэкологические проблемы развития стран и регионов мира".Студенты побывают на мастер-классе "Прогнозы населения" доктора естественных наук профессора кафедры демографии и геодемографии Карлова университета (Чехия) Томаша Кучеры. Состоится презентация проекта студентов географического факультета БГУ "Минск глазами географа - 2017" (проект посвящен 950-летию Минска).Среди организаторов конференции - Министерство образования, Белорусский государственный университет, Московский педагогический государственный университет, Карлов университет.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На форуме прозвучит более 70 докладов, с которыми выступят представители ведущих университетов Беларуси, России, Чехии, Украины, Германии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Велосезон в Могилеве откроют массовым пробегом и карнавалом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика