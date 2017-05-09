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XIV Республиканский экологический форум пройдет в Витебске 11 мая
10.05.2017 08:44 — Новости регионов | БелТА
10 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. XIV Республиканский экологический форум пройдет в Витебске 11 мая совместно с VI Международным экономическим форумом "Инновации. Инвестиции. Перспективы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.Объединение двух мероприятий, по словам организаторов, подчеркнет приоритетность рационального использования природно-ресурсного потенциала, а также привлечение инвестиций и внедрение инновационных технологий для содействия постепенному переходу к зеленой экономике. Ожидается участие более 250 делегатов, включая представителей природоохранных служб Беларуси и зарубежья, органов госуправления, ПРООН, республиканских экологических центров и фондов, учреждений образования и культуры, общественных объединений. Главной площадкой станет территория областного Дворца спорта. Здесь развернутся экспозиционные стенды специализированной выставки, а также будет организована работа секции "Вода". Ее участники - ведущие специалисты из Беларуси - обсудят экосистемный подход в управлении водными ресурсами бассейнов рек Беларуси, проблемы расчета и обоснования условий приема производственных сточных вод в сети канализации населенных пунктов, пилотные испытания технологии очистки сточных вод промпредприятий и другие вопросы. Планируется подписание протоколов, договоров, планов, намерений, соглашений и церемония награждения предприятий, организаций, учреждений за значительный вклад в дело охраны окружающей среды.На площадке КРЦ "Планета" пройдет круглый стол "Продвижение зеленой экономики в Республике Беларусь: принципы, механизмы, перспективы". Будет показана практика организации ресурсоэффективного и более чистого производства на предприятиях Беларуси; на примере Полоцка - устойчивая городская мобильность, возможности для белорусских городов по улучшению транспортной системы, безопасности и экологической ситуации; презентация по вопросам экологической сертификации; презентация по вопросам функционирования сертифицированной системы управления окружающей средой в ОАО "Оршанский станкостроительный завод "Красный борец" и др. Запланирован семинар "Практическое использование программных продуктов в процедурах инвентаризации выбросов и отчетности в соответствии с требованиями Гетеборгского протокола". Закрытие мероприятия с награждением победителей республиканских конкурсов экологической направленности, а также юридических и физических лиц, внесших весомый вклад в дело охраны окружающей среды, пройдет на этой же площадке.Программа форума не ограничится дискуссиями - интерактива добавят экологические акции. Так, участники высадят деревья на перекрестке Бешенковичское шоссе - ул. Ново-Лучесская и приложат руку к вселению рака широкопалого в озеро Осиновское в Витебском районе. Кроме того, гости побывают на Витебской ГЭС, строительство которой практически завершено.Форум организован Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Витебским облисполкомом и областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, областным центром маркетинга. Мероприятие проводится при содействии проекта международной технической помощи "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", финансируемого ЕС и реализуемого ПРООН, и проекта международной технической помощи "Техническая помощь для поддержки развития зеленой экономики в Беларуси", финансируемого ЕС и реализуемого консорциумом под управлением Hulla and Co Human Dynamics.-0-
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Планируется подписание протоколов, договоров, планов, намерений, соглашений и церемония награждения предприятий, организаций, учреждений за значительный вклад в...
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