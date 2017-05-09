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День открытых дверей проведет 11 мая Минский центр соцобслуживания семьи и детей

10.05.2017 08:55 — Новости регионов | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей "Минск - город семейных традиций" пройдет 11 мая в городском центре социального обслуживания семьи и детей", сообщили БЕЛТА в госучреждении.Мероприятие приурочено ко Дню семьи и посвящено 950-летию столицы. В нем примут участие представители Министерства труда и социальной защиты, Мингорисполкома, администрации Партизанского района, общественных организаций и объединений, а также члены республиканского благотворительного общественного объединения "Клуб Львов" и партнеры из Швеции.Реконструкция нового здания центра по ул. Чеботарева, 6А осуществлялась при поддержке РБОО "Клуб львов" в партнерстве со спонсорскими организациями из Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии, а также комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.Гости смогут ознакомиться с деятельностью центра, реализуемыми здесь проектами. Состоятся мастер-классы, которые проведут специалисты учреждения. Это развивающее арт-терапевтическое занятие для детей "Креативный малыш", занятия по песочной терапии с молодой семьей, по визажу и шитью кукол Тильды для мам, интерактивный квест для пап. В программе - показательные занятия волонтеров Красного Креста по канистерапии и др.Организована выставка научно-методических материалов, рекламных стендов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Реконструкция нового здания центра по ул. Чеботарева, 6А осуществлялась при поддержке РБОО "Клуб львов" в партнерстве со спонсорскими организациями из Норвегии,...

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