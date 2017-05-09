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ФОТОФАКТ. Майский снег в Минске

10.05.2017 08:41 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОФАКТ. Майский снег в Минске
Утром среды 10 мая в столице выпал снег. Утром и днем по большей части территории нашей страны выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время на дорогах в отдельных районах наблюдался гололед, поэтому водители и пешеходы должны быть осторожны. Ночью столбик термометра находился на отметке 4 градусов ниже нуля, а днем возможно потепление до плюс 4-10 градусов в зависимости от региона.
 
 
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Утром и днем по большей части территории нашей страны выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время на дорогах в отдельных районах наблюдался гололед,...

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