В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ФОТОФАКТ. Майский снег в Минске Утром и днем по большей части территории нашей страны выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время на дорогах в отдельных районах наблюдался гололед,...

Утром среды 10 мая в столице выпал снег. Утром и днем по большей части территории нашей страны выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время на дорогах в отдельных районах наблюдался гололед, поэтому водители и пешеходы должны быть осторожны. Ночью столбик термометра находился на отметке 4 градусов ниже нуля, а днем возможно потепление до плюс 4-10 градусов в зависимости от региона.