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ФОТОФАКТ. Майский снег в Минске
10.05.2017 08:41 — Новости регионов | БелТА
Утром среды 10 мая в столице выпал снег. Утром и днем по большей части территории нашей страны выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время на дорогах в отдельных районах наблюдался гололед, поэтому водители и пешеходы должны быть осторожны. Ночью столбик термометра находился на отметке 4 градусов ниже нуля, а днем возможно потепление до плюс 4-10 градусов в зависимости от региона.
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Утром и днем по большей части территории нашей страны выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время на дорогах в отдельных районах наблюдался гололед,...
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