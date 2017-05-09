В Минске начали отключать горячую воду

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячую воду у некоторых потребителей начали отключать в Минске, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

В мае для подготовки тепловых сетей столицы к работе в осенне-зимний период 2017/2018 будут проводиться их ремонт и испытания. График отключения воды размещен на сайте Мингорисполкома.

Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру УП "Минсккоммунтеплосеть" по телефону 267-88-88, диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 227-35-24 или в ближайшие КУП "ЖЭУ".

Теплоснабжающей организацией принимаются меры по сокращению срока отключения горячего водоснабжения, в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих проведения внеплановых работ, он не будет превышать 14 суток. Дополнительную информацию можно получить в соответствующих КУП "ЖЭУ".-0-