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Около 3 т шашлыка продано 9 мая на праздничных гуляньях у Дворца спорта в Минске

10.05.2017 12:15 — Новости регионов | БелТА  
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Около 3 т шашлыка продано 9 мая на праздничных гуляньях у Дворца спорта в Минске
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 3 т шашлыка и мясной продукции купили минчане и гости столицы 9 мая на праздничных гуляньях у Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Всего на главной праздничной площадке города реализовано продукции на сумму около Br180 тыс. Здесь работали стилизованные торговые ряды, организовано более 2,5 тыс. посадочных мест, прошли акции и дегустации. В концертных программах приняли участие творческие коллективы и исполнители Минска, состоялась выставка мастеров народного творчества.

Атмосферу праздника создавали песни военных лет, костюмированные выступления музыкальных коллективов, можно было угоститься солдатской кашей.

Также в День Победы торговля была организована в городских парках и скверах, в местах проведения культурно-массовых мероприятий. В выездном обслуживании были задействованы более 500 магазинов, кафе и ресторанов, посетителям предлагали купить колбаски, хот-доги, крылья гриль, блинчики, драники, шашлык, кондитерские изделия, прохладительные напитки, мороженое, квас и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Атмосферу праздника создавали песни военных лет, костюмированные выступления музыкальных коллективов, можно было угоститься солдатской кашей.

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