Белорусский детский хоспис будет развивать программу повышения качества жизни пациентов в регионах

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский хоспис будет развивать новую выездную программу "Мобильная паллиативная абилитация", сообщила журналистам директор общественной благотворительной организации "Белорусский детский хоспис" Анна Горчакова, передает корреспондент БЕЛТА.

Суть программы в том, что автомобиль со специальным абилитационным оборудованием и двумя специалистами на борту будет выезжать в город или небольшой населенный пункт одной из областей Беларуси на неделю (пять рабочих дней). К этому времени местные координаторы готовят списки детей, нуждающихся в паллиативной абилитации (до 12 человек).

На протяжении недели с такими детьми проводят консультации, работают с детьми, обучают родителей и местных специалистов. Для каждого ребенка, участвующего в программе, составляется индивидуальный годовой план абилитации, разрабатывается система индикаторов, позволяющая контролировать изменение состояния подопечного. Родителям и специалистам на местах даются четкие рекомендации по занятиям и схемам работы с каждым ребенком.

В регистре детей, нуждающихся в паллиативной помощи, на 10 мая состоит 1003 ребенка. Однако по подсчетам таких детей значительно больше - около 3 тыс.

/Будет дополнено/.-0-