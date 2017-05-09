Исполнение декрета о допмерах защиты детей из неблагополучных семей улучшается в Минске - прокуратура

Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество работы по исполнению декрета №18 от 24 ноября 2006 года "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" улучшается в Минске. Об этом шла речь на заседании коллегии столичной прокуратуры, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

На коллегии рассматривались результаты проверки соблюдения заинтересованными субъектами требований декрета №18. "Установлено, что в Минске наметилась положительная тенденция улучшения качества работы заинтересованных органов по исполнению требований декрета. Выявленные ранее недостатки устранены. В целом уровень взаимодействия заинтересованных служб является удовлетворительным", - отметили в Генпрокуратуре. Вместе с тем в ведомстве констатировали, что в Минске по-прежнему наблюдаются некоторые упущения, которые не носят системного характера, но не позволяют обеспечить реализацию декрета на должном уровне.

"Органы опеки и попечительства, учреждения образования, комиссии по делам несовершеннолетних, органы внутренних дел, как правило, своевременно выявляют детей, находящихся в социально опасном положении либо нуждающихся в государственной защите. Однако имеются факты, когда субъекты недостаточно взаимодействуют в части информирования заинтересованных о выявленном неблагополучии в семье ребенка", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Так, не во всех случаях органы внутренних дел информировали о результатах проверок по фактам ухода несовершеннолетних из дома, причиной которых может являться в том числе неблагоприятная семейная обстановка. Устанавливались факты ненадлежащей организации работы по устранению причин социального неблагополучия в семьях. На заседании коллегии прозвучала критика индивидуальных планов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В большинстве случаев они носят формальный характер и не учитывают индивидуальных особенности каждой конкретной семьи.

Имеют место случаи, когда учреждениям дошкольного образования не предоставлялась информация о родителях ребенка, находящегося в социально опасном положении, необходимая для правильного планирования профилактической работы с семьей. Установлены факты, когда дети длительное время находились в условиях семейного неблагополучия.

Компетентные органы особое внимание уделяют вопросу возмещения затраченных государством расходов на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении. Уровень возмещения таких расходов по состоянию на 1 января 2017 года составил 62%. Наиболее низкий уровень отмечается в Первомайском районе Минска.

На заседании коллегии отмечалось также, что заинтересованные субъекты по-прежнему сталкиваются с проблемой отсутствия на столичных предприятиях вакансий в счет брони для трудоустройства лиц, обязанных возмещать расходы на содержание своих детей. Возникают трудности при взыскании средств с обязанных лиц, дети которых выбыли на гособеспечение в другие районы столицы либо за ее пределы для дальнейшего обучения.

Допускаются необоснованные отказы в приеме на работу обязанных лиц, которых трудоустраивают по направлениям отделов по труду, занятости и социальной защите. "О каждом таком факте они своевременно проинформировали комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, районные прокуратуры. По результатам прокурорских проверок в отношении четырех должностных лиц возбуждены дисциплинарные производства, на одного - наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 базовых величин", - рассказали в Генпрокуратуре.

По итогам заседания коллегии принято решение, в котором отмечены имеющиеся недостатки и намечены мероприятия по улучшению проводимой работы всеми заинтересованными органами.-0-