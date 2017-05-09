Лучшую многодетную семью Минска выберут 12 мая

10 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Городской конкурс "Лучшая многодетная семья" пройдет 12 мая в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка.

В конкурсе примут участие девять семей (по одной от каждого района столицы), в которых воспитываются от трех до пяти детей. Им предстоит продемонстрировать кулинарное мастерство, творческие номера, рассказать о семейных традициях и увлечениях. Победителем станет команда, набравшая наибольшее общее количество баллов по итогам конкурсных заданий.

Заводской район представит семья Войтех, Ленинский - семья Молодьяновых, Московский - семья Михайлюк, Октябрьский - семья Мироненко, Партизанский - семья Чечиковых, Первомайский - семья Наталевичей, Советский - семья Михаленко, Фрунзенский - семья Шугало, Центральный - семья Талецких. Конкурсантам будут вручены дипломы за первое, второе и третье места, подарочные сертификаты, цветы, сладкие подарки и игрушки.

Как отметила Ирина Дудка, конкурс многодетных семей проводится в Минске ежегодно в преддверии Дня семьи, который отмечается в Беларуси 15 мая. Организатором мероприятия выступает комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минской городской организации ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей". Его цель - повышение престижа и авторитета многодетных семей в современном обществе, укрепление их единства, выявление и формирование творческого потенциала, эстетического воспитания подрастающего поколения. В этом году конкурс посвящен 950-летию столицы.

"Мы хотим показать, что Минск - город семейных традиций. Ежегодно число многодетных семей увеличивается более чем на 1 тыс. Сегодня в городе проживают около 13 тыс. многодетных семей, почти 80% из которых имеют по трое детей. В двух минских семьях воспитываются 12 детей. Многие родители успешно совмещают воспитание детей с профессиональной деятельностью", - рассказала Ирина Дудка.-0-