Молодежь Витебска планирует создать в городе парк памяти в честь поколения победителей

10 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Объект молодежного внимания - парк памяти в честь поколения победителей - планируют создать в Витебске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ Татьяна Красакова.

Сегодня на базе витебского филиала Международного университета "МИТСО" состоялся диалог поколений патриотического проекта "Цветы Великой Победы" с участием представителей ветеранских организаций города и области, исполнительной власти и активной молодежи. "Основным посылом проекта является уважение к традициям белорусского народа, благодарность дедам и прадедам за Победу, которую они нам подарили. Одним из способов выражения этих чувств станет создание объекта молодежного внимания, и мы сегодня собрались, чтобы обсудить эту идею. Мы планируем создать своеобразный парк памяти, который посвятим участникам Великой Отечественной войны. Возможно, он появится в районе 5-го полка либо на ином символическом месте в черте города. Точное положение будем определять совместно с витебскими архитекторами", - пояснила Татьяна Красакова.

Идея молодежи заключается в том, чтобы создать и установить памятный символ, который станет центром парка. Также будут высажены деревья, в том числе разбит яблоневый сад, какой-то участок отведут под рекреационную зону, где горожане смогут отдохнуть в спокойной, умиротворяющей обстановке. Кроме членов БРСМ, к этой работе будут привлечены члены молодежной палаты Витебска, представители ветеранских организаций, люди, которые занимаются восстановлением имен погибших воинов и жертв войны и увековечением их памяти.

Планируется проведение благотворительных акций для сбора средств на создание и установку памятного знака. К разработке и возведению иных тематических объектов, возможно, будут привлечены и все желающие жители Витебска. "Но в первую очередь за создание и постоянные облагораживание и присмотр за этим парком будет отвечать именно молодежь. Активисты нашей организации регулярно занимаются такой работой на множестве объектов, местах воинских захоронений, посещают ветеранов, оказывают им помощь. Но в эту деятельность вовлечены и другие. На недавней итоговой конференции организации мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что нужен знаковый объект, которым будет заниматься исключительно витебская молодежь, выражая тем самым свою благодарность поколению победителей. Чтобы общество это видело", - заключила Татьяна Красакова.-0-