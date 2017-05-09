Аграрии Минской области завершат сев картофеля до 20 мая

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области рассчитывают завершить сев картофеля до 20 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Юлия Складановская.

По последним данным, в области картофель посеян на 4,5 тыс. га из отведенных под него 7,1 тыс. га посевных площадей. "Сев картофеля из-за погодных условий был временно приостановлен. При условии нормализации погоды эти работы планируется завершить до 20 мая, а возможно, и раньше", - отметила Юлия Складановская.

Представитель облсельхозпрода также рассказала, что хозяйства региона завершают сев сахарной свеклы. Эта культура уже посеяна более чем на 36,5 тыс. га (свыше 97% от плана). Окончанию работ препятствует переувлажнение почвы на участках, где еще не завершен сев. В прошлом году в Минской области был отмечен значительный рост производства товароемких культур, в том числе сахарной свеклы. Благодаря богатому ее урожаю - более 1,5 млн т (37% от общереспубликанского сбора) - область обеспечила годовую потребность всей страны в сырье для производстве сахара. Такого результата удалось добиться практически при аналогичной структуре и объеме посевных площадей.

Что касается кукурузы, то из запланированных 202,3 тыс. га засеяно более 87 тыс. га (43%). Посев льна в области пока не завершили только Молодечненский и Крупский районы. Льном засеяно свыше 8,9 тыс. га (97,6%). Посев овощных культур выполнен практически на 40%.

Юлия Складановская подчеркнула, что серьезных проблем с готовностью техники для проведения полевых работ, обеспеченностью хозяйств топливом и семенами в ходе посевной кампании нет.-0-