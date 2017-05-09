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10 мая, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Брестский областной роддом наращивает экспорт медицинских услуг, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель главного врача учреждения здравоохранения Александр Приходько, передает корреспондент БЕЛТА.

В текущем году услугами Брестского областного родильного дома воспользовались 37 иностранок. В том числе у 31 из них брестские медики приняли роды. Радость материнства в стенах роддома испытали 15 украинок, девять россиянок, четыре гражданки Казахстана, по одной жительнице Армении, Литвы и Таджикистана. За счет экспорта медицинских услуг за январь-апрель учреждение заработало Br5,4 тыс. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104%. За 2016 год экспорт услуг вырос на 63% и составил почти Br21 тыс.

В целом в текущем году количество родов в Брестской области уменьшилось. Так, за I квартал в родовспомогательных учреждениях региона родилось 3 950 детей. Это на 642 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Это последствия так называемого демографического провала, который наблюдался во второй половине 80-х годов прошлого века. Рождаемость тогда была ниже. Соответственно сегодня мы не досчитываемся женщин репродуктивного возраста", - пояснил врач. Он дополнил, что такая ситуация характерна для всей республики.

В женских консультациях на конец марта под наблюдением по беременности состояли 9 275 жительниц области, что на 1 264 беременные меньше соответствующего периода прошлого года. "При этом численность женщин репродуктивного возраста даже с учетом смещения возраста рождения первого и последующих детей еще достаточная. То есть, ресурс у нас есть", - отметил специалист.

По итогам 2016 года Брестская область демонстрировала самые лучшие показатели демографии. В родильных домах и родильных отделениях региона родилось 17 836 детей. С 2013 года в области отмечается положительный естественный прирост населения. В 2016 году он был увеличен до 1 368 человек. В основном этот показатель достигнут за счет сохранения высокого уровня рождаемости при снижении показателя общей смертности населения на 1,4% до 12,5 промилле. Показатель рождаемости в регионе за пять лет вырос с 12,5 промилле в 2012 году до 13,5 промилле - в 2016-м.-0-

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