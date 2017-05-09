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Могилевский аэропорт прорабатывает возможности чартерных рейсов в Египет

10.05.2017 15:12 — Новости регионов | БелТА  
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Могилевский аэропорт прорабатывает возможности чартерных рейсов в Египет

10 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский аэропорт прорабатывает возможности отправки чартерных рейсов в Египет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Могилевского филиала РУП "Белаэронавигация" аэропорт Могилев Владимир Никитин.

"Эти рейсы планируется организовать в осенне-зимний период 2017-2018 годов, тем самым обеспечить частичную загрузку аэропорта в межсезонный период, что в значительной степени повысит эффективность его работы. Планируется, что авиарейсы будут выполняться авиакомпанией "Белавиа", а заполнять самолет туристами будут могилевские туристические фирмы, которые работают по одному из популярных туристических направлений", - сказал Владимир Никитин.

В течение нынешнего летнего сезона по договоренности с "Белавиа" аэропорт Могилев будет отправлять чартерные пассажирские рейсы в Болгарию и Турцию. Авиарейсы будут выполняться пассажирскими самолетами Boeing 737, рассчитанными на 148 или, в зависимости от модификации, 128 посадочных мест.

"В Турцию мы отправляем рейсы впервые. На первый рейс 2 июня уже ведется продажа билетов. Надеемся, что все места по данному направлению будут проданы и все запланированные рейсы состоятся. Такую уверенность в нас вселяет работа в течение двух последних лет по отправке чартерных рейсов в Болгарию. Только за 2016 год организовано 17 чартерных рейсов в Бургас (Болгария)", - сказал Владимир Никитин.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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