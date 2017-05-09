10 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Накануне Дня Победы ветерану Великой Отечественной войны из Бобруйска Борису Музалевскому торжественно вручили медаль "За отвагу". Ее он был удостоен еще в 1945 году, сообщили БЕЛТА в Бобруйском горисполкоме.

Ветеран знал об этой награде. В 1945 году его, тогда еще 19-летнего парня, за проявленный героизм удостоили сразу двух высоких наград. Рядовой, стрелок Музалевский был назначен командиром отделения. Первую медаль "За отвагу" ему вручили за личное мужество во время боев в окрестностях Найденбурга в январе 1945-го. Вторую Борис Николаевич должен был получить двумя месяцами позже - после взятия Найденбурга, Эльбинга и Фрайбурга. Но шли ожесточенные бои, наградная ведомость куда-то затерялась. Как признается сам ветеран, он и думать забыл о той медали. Сначала была война, потом почти 40 лет работы на закрытых объектах, в том числе "Байконуре", других испытательных ракетных полигонах. А разыскали информацию о наградном документе друзья из совета ветеранов на сайте Центрального архива Министерства обороны России. Затем они обратились за помощью в военный комиссариат города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.

Специалисты связались с российской стороной. Оттуда спустя несколько месяцев пришло подтверждение, что Борис Музалевский 2 февраля 1945 года в бою за Фрайбург ворвался в траншеи противника и в рукопашной схватке лично уничтожил двух гитлеровцев. За проявленные в этом бою доблесть и мужество награжден медалью "За отвагу". Спустя год в Бобруйск прибыл помощник военного атташе при посольстве Российской Федерации Илья Мелитовский, чтобы вручить ветерану заслуженную награду.

Обретенная спустя 72 года медаль заняла почетное место на парадном мундире Бориса Николаевича, в котором ветеран принимал участие на торжествах по случаю Дня Победы.-0-