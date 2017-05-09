Мобильный планетарий заработал в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей

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10 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Церемония открытия мобильного планетария FullDome прошла сегодня в гомельском музее дворца Румянцевых и Паскевичей. Об этом сообщила БЕЛТА директор дворцового музея Оксана Торопова.

Планетарий разместился в цокольном зале дворца. Благодаря сферическому экрану, который находится над головами зрителей, достигается полное погружение в события, происходящие на поверхности купола. Созерцать звездное небо смогут одновременно 11 человек. Продолжительность сеанса составит около 30 минут. "Мы закупили около десятка различных визуальных программ. Поэтому в течение дня они не будут повторяться. Новые программы планируем приобретать, исходя из интересов публики", - отметила Оксана Торопова.

Наверное, многие знают, что в Петропавловском соборе областного центра в начале 60-х годов прошлого столетия был открыт планетарий, который пользовался большой популярностью. На рубеже 90-х годов его закрыли, собор был передан верующим. "Новость о том, что мы возобновляем работу планетария, вызвала огромный интерес у жителей Гомеля и области. В последнее время мы ежедневно получали десятки телефонных звонков с вопросом, когда уже можно будет посетить астрофизический зал. Поэтому идея, как говорят, обречена на успех. Представьте школьные уроки астрономии под куполом звездного неба - ведь это здорово", - считает собеседница.

Планетарий FullDome - новое поколение систем визуализации для науки и познавательных развлечений. В них можно демонстрировать звезды, а также возникновение планет и звезд, столкновение комет, астероидов. В современных планетариях можно увидеть не только космические события, но и подводный мир, микрокосмос.-0-