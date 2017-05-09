ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильный планетарий заработал в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей

10.05.2017 16:36 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Мобильный планетарий заработал в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей
Фото из архива

10 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Церемония открытия мобильного планетария FullDome прошла сегодня в гомельском музее дворца Румянцевых и Паскевичей. Об этом сообщила БЕЛТА директор дворцового музея Оксана Торопова.

Планетарий разместился в цокольном зале дворца. Благодаря сферическому экрану, который находится над головами зрителей, достигается полное погружение в события, происходящие на поверхности купола. Созерцать звездное небо смогут одновременно 11 человек. Продолжительность сеанса составит около 30 минут. "Мы закупили около десятка различных визуальных программ. Поэтому в течение дня они не будут повторяться. Новые программы планируем приобретать, исходя из интересов публики", - отметила Оксана Торопова.

Наверное, многие знают, что в Петропавловском соборе областного центра в начале 60-х годов прошлого столетия был открыт планетарий, который пользовался большой популярностью. На рубеже 90-х годов его закрыли, собор был передан верующим. "Новость о том, что мы возобновляем работу планетария, вызвала огромный интерес у жителей Гомеля и области. В последнее время мы ежедневно получали десятки телефонных звонков с вопросом, когда уже можно будет посетить астрофизический зал. Поэтому идея, как говорят, обречена на успех. Представьте школьные уроки астрономии под куполом звездного неба - ведь это здорово", - считает собеседница.

Планетарий FullDome - новое поколение систем визуализации для науки и познавательных развлечений. В них можно демонстрировать звезды, а также возникновение планет и звезд, столкновение комет, астероидов. В современных планетариях можно увидеть не только космические события, но и подводный мир, микрокосмос.-0-

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планетарий разместился в цокольном зале дворца. Благодаря сферическому экрану, который находится над головами зрителей, достигается полное погружение в события,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Медаль "За отвагу" нашла героя из Бобруйска спустя 72 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика