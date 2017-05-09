В Брестской области выберут самую здоровую семью

10 мая, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Брестской области объявлен прием заявок на участие в конкурсе "Самая здоровая семья", сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая отделом общественного здоровья областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Стасевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проводится в шестой раз и включает два этапа. На первом, который будет проходить по 30 августа, самые здоровые семьи определят города и районы. Областной этап пройдет с 1 по 30 сентября. Финальная часть конкурса состоится в областном общественно-культурном центре 14 октября. "Раньше конкурс проходил в рамках выставки-ярмарки "За здоровый образ жизни". Сейчас он становится самостоятельным мероприятием. Церемония награждения специально приурочена ко Дню матери. Программа финала будет шире и насыщеннее по сравнению с предыдущими годами", - отметила Галина Стасевич.

В соответствии с положением, в конкурсе может принять участие семья, в которой воспитываются двое и более детей. При подведении итогов комиссия будет учитывать различные критерии здоровой семьи: духовно-нравственное воспитание, гигиену труда, отдыха и питания, занятия физкультурой, участие в спортивных мероприятиях, оценку состояния здоровья членов семьи, отсутствие у них вредных привычек и другие факторы. Победитель конкурса получит подарок на сумму в Br900. Серебряные и бронзовые призеры - на Br600 и Br500 соответственно. Также предусмотрены три поощрительных места (по Br300).

За пять лет в финале областного конкурса приняли участие 125 семей. Причем каждый раз в соревновательный процесс вовлекаются новые семьи. Конкурс проводится в целях формирования в обществе положительного имиджа семьи как ключевого фактора государственной демографической политики, усиления ответственности за сохранение и укрепление здоровья на уровне семьи. Организаторами конкурса выступают Брестский облисполком и областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья при активном участии управлений здравоохранения, образования, спорта и туризма, главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи, комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома.-0-

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