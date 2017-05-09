Совместную отработку магистралей обсудили госавтоинспекторы Гомельской, Брянской и Калужской областей

10 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Рабочее совещание, посвященное вопросам совершенствования взаимодействия по обеспечению безопасности дорожного движения, состоялось в Гомеле. В нем приняли участие руководство УГАИ УВД Гомельского облисполкома и начальники УГИБДД УМВД России по Брянской и Калужской областям, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили вопросы совершенствования взаимодействия по обеспечению безопасности дорожного движения, пресечения краж и угонов автотранспорта, других видов хищений. Также уделили внимание теме совместной деятельности трех дорожных ведомств в отработке магистралей, соединяющих Беларусь и Россию.

Как подчеркнул начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Игорь Макушенко, между белорусской ГАИ и российской ГИБДД налажено продуктивное сотрудничество. В частности, Беларусь наиболее активно взаимодействует в рамках Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения именно с Российской Федерацией. Кроме того, территориальными подразделениями в приграничных районах налажено тесное взаимодействие по самым разнообразным направлениям: от проведения совместных комплексных оперативно-тактических учений до массированных отработок автодорог и др.

Говоря о совершенствовании взаимодействия, руководители трех ведомств отметили, что давно назрел вопрос о создании единого информационного пространства. "Создание единого информационного поля - важный сегмент в нашей совместной работе. Однако этот вопрос находится не в компетенции руководителей региональных госавтоинспекций. В июне состоится объединенная коллегия МВД России и Беларуси, где по данному вопросу, надеюсь, будут приняты соответствующие решения", - отметил начальник УГИБДД УМВД России по Брянской области Вячеслав Лопатников.

Начальник УГИБДД УМВД России по Калужской области Алексей Холопов выразил уверенность, что подобные встречи позволяют найти новые точки соприкосновения для реализации серьезных совместных инициатив и активизировать конструктивное взаимодействие.-0-