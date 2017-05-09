Все оздоровительные лагеря Гродненской области летом будут принимать детей в четыре смены

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10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Все оздоровительные лагеря Гродненской области летом 2017 года будут принимать детей в четыре смены, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления образования облисполкома Александр Сонгин.

Планируется, что за лето в оздоровительных лагерях Гродненской области побывают более 48 тыс. детей, что на 3,2 тыс. больше, чем летом 2016 года. Летнее оздоровление пройдут 44% школьников (42% в 2016 году).

С использованием государственной дотации будут оздоровлены почти 47 тыс. детей. Из них почти 22 тыс. отправятся в лагеря с круглосуточным пребыванием (на 1,8 тыс. больше по сравнению с прошлым годом), почти 25 тыс. будут посещать лагеря с дневным пребыванием (на 950 больше).

Без государственной дотации (за счет спонсоров, общественных объединений и родителей) отправятся на отдых со сверстниками еще более 1,5 тыс. ребят. Им предложат побывать в 48 лагерях на базе сельских школ в живописной местности, пилотный проект по организации которых был запущен в прошлом году. Этим летом в них создают более 440 дополнительных мест.

Все лето будут работать 22 стационарных оздоровительных лагеря (21 в прошлом году). Все они на этот раз примут ребят в четыре смены. Средняя стоимость путевки составит около Br350, государственная дотация на удешевление стоимости путевки составляет Br175.

На подготовку лагерей из областного бюджета выделено Br358,2 тыс., привлечено более Br100 тыс. внебюджетных средств. На подготовку к сезону лагерей Лидского, Новогрудского, Слонимского и Ошмянского районов и лагеря "Юность" планируется направить средства республиканского субботника. "Сейчас в корпусах еще активно ведутся ремонтные работы, параллельно лагеря посещает межведомственная комиссия. Завершить их подготовку и выполнить все требования санитарной службы, МЧС и Госпромнадзора собственники должны до конца мая. В первых числах июня лагеря уже примут первую смену. Завершается и комплектация педагогических коллективов, а особое внимание мы уделяем подбору сотрудников пищеблоков", - отметил Александр Сонгин.

Всего в Гродненской области примут детей летом около 800 лагерей разного типа с дневным и круглосуточным пребыванием. Кроме названных, традиционно будут работать девятидневные, палаточные, пришкольные лагеря.-0-