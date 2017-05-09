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Графики отключения горячей воды в Минске будут скорректированы с учетом погодных условий
10.05.2017 18:10 — Новости регионов | БелТА
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Графики отключения горячей воды в Минске будут скорректированы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.
"Сегодня городскими властями принято решение о корректировке графиков отключения горячей воды с учетом складывающихся погодных условий", - отметил Дмитрий Плашков.
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