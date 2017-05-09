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Товары со скидками можно будет приобрести 20-21 мая на стоковой ярмарке в Минске

10.05.2017 18:21 — Новости регионов | БелТА  
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Товары со скидками можно будет приобрести 20-21 мая на стоковой ярмарке в Минске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятая специализированная ярмарка стоковых непродовольственных товаров состоится 20-21 мая в Минске в районе Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В расширенной распродаже товаров примут участие производители со всех регионов республики. Со скидками будут продаваться швейные и трикотажные изделия, галантерейные товары, одеяла, пледы, обувь для всей семьи. Предприятия предложат не только товары из коллекций, не реализованных в сезон, но и актуальные модели по сниженным ценам.

Одновременно на ярмарке можно будет купить также овощи, продукцию общественного питания, прудовую рыбу и продукцию ее переработки.

Торговые ряды будут работать с 10.00 до 17.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В расширенной распродаже товаров примут участие производители со всех регионов республики. Со скидками будут продаваться швейные и трикотажные изделия,...

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