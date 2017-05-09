Лучшую многодетную семью Минской области выберут в Логойске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс на лучшую многодетную семью Минской области ("Многодетная семья года Минщины") пройдет 12 мая в Логойске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минооблисполкома.

Конкурс состоится в Логойском районном центре культуры. Участие в нем примут победители зональных этапов, которые состоялись в период с 14 по 29 апреля. За победу в областном конкурсе поспорят семья Вишняк из Слуцкого района, семья Евтух из Несвижского района, семья Репиных из Дзержинского района, семья Михницких из Жодино. Также в числе претендентов на титул семья Лашкевич из Логойского района, на базе которого проводится заключительный этап.

Областной конкурс начнется в 11.00 с номинации "Секреты успеха". Здесь участники представят свои мастер-классы. На конкурсе им также предстоит продемонстрировать кулинарное мастерство, творческие номера, рассказать о семейных традициях.

Оценивать выступления участников будет конкурсная комиссия во главе с заместителем председателя Миноблисполкома Виктором Сиренко. В ее состав вошли представители комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома, областной организации ОО "Белорусский союз женщин", областных отделений ОО "Белорусский фонд мира", РОО "Белорусский детский фонд", Минского областного объединения профсоюзов и др.

Мероприятие пройдет в преддверии Дня семьи, который отмечается в Беларуси 15 мая. Конкурс организован во исполнение подпрограммы "Семья и дети" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы.-0-