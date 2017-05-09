ФПБ подарила Наровле детскую площадку

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси в качестве шефской помощи подарила юным жителям Наровли детскую площадку, которая разместилась на центральной площади города. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гомельском областном объединении профсоюзов.

Председатель ФПБ Михаил Орда принял участие в празднике по случаю открытия нового детского объекта. Он назвал это событие знаковым для Наровлянского района. Вместе с тем Михаил Орда заметил: "Этот детский городок пока маловат, поэтому, не откладывая до следующего года, будем его расширять другими игровыми объектами".

ФПБ шефствует над Наровлянским районом с 2006 года. Вместе с отраслевыми профсоюзами ежегодно посещают этот пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС район, оказывают всестороннюю помощь подшефным организациям, предприятиям, а также многодетным семьям, поддерживают инициативы местного руководства по вопросам развития региона.

За 10 лет шефства ФПБ оказала поддержку многим значимым объектам Наровлянского района. В частности, отремонтированы здания районной больницы и поликлиники, реконструированы школа искусств, средние школы №2 и №3, некоторые сельские объекты. В 2014 году материальная помощь от профсоюзов направлена на ремонт районного историко-этнографического музея, в 2015-м - на благоустройство городского пляжа. В прошлом году при поддержке Федерации профсоюзов обустроено детское отделение центральной районной больницы.-0-