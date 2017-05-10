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Митрополит Павел возглавит крестный ход в честь святителя Кирилла Туровского

11.05.2017 07:33 — Новости регионов | БелТА  
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11 мая, Гомель /Валерий Сидорчик – БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел возглавит крестный ход в честь святителя Кирилла Туровского, который пройдет сегодня в древнем Турове - на родине великого мыслителя, философа и просветителя XII века. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Крестный ход, маршрут которого проляжет от монумента в честь 1000-летия Туровской епархии до Замковой горы, откроет праздничные мероприятия в честь святителя, которые ежегодно отмечаются 11 мая. На протяжении многих лет в этот день православные христиане вспоминают благочестивое житие епископа, сохраняя память о святителе за его духовно-просветительское наследие, которое является символом единства славянских народов.

В здании музейной экспозиции "Древний Туров" на Замковой горе с участием митрополита Павла состоится Божественная литургия, посвященная памяти Кирилла Туровского. Завершит официальные мероприятия молебен у памятника святителю, стоящему на высоком берегу Припяти.

Для жителей и гостей города будет организован праздник духовой и народной музыки, в котором примут участие творческие коллективы, в том числе Национальный академический народный хор им. Г.Цитовича

На улицах города будут работать выставки декоративно-прикладного искусства, детских рисунков, книжной и церковной литературы "Златоуст, паче всех воссиявший", а также выставка-продажа продукции Туровского молочного комбината. Желающие смогут посетить Кафедральный собор в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. -0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Крестный ход, маршрут которого проляжет от монумента в честь 1000-летия Туровской епархии до Замковой горы, откроет праздничные мероприятия в честь святителя,...

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