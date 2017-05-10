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Международный экономический форум открывается в Витебске

11.05.2017 07:59 — Новости регионов | БелТА  
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11 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. VI Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" сегодня начинает свою двухдневную работу в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Форум сохраняет привычный формат площадки, на которой встречаются развитые и развивающиеся экономики, власть и бизнес, руководители крупнейших компаний и представители малого и среднего предпринимательства. На территории областного Дворца спорта будут организованы: экспозиции городов и районных центров Витебской области. Также гости ознакомятся со стендами международных специализированных выставок: "Инновационные разработки и инновационная продукция", "Энергоресурсосбережение и экология", "Стройиндустрия. Инновации в строительстве", "Интеграционные агропромышленные структуры" и "Легпром-2017". Всего ожидается более 100 экспонентов со всех областей Беларуси. С целью поддержки местных производителей товаров и услуг, содействия в решении вопросов продвижения и сбыта продукции пройдет ярмарка товаров и услуг региона.

Ключевым событием деловой программы станет знакомство потенциальных партнеров с перспективными научно-техническими разработками и инновационным развитием региона, а также возможностями СЭЗ "Витебск". Особое внимание будет уделено развитию и внедрению энергосберегающих и энергоэффективных технологий в Витебской области, которая занимает лидирующие позиции в данной сфере в Беларуси. Так, частью программы станет международная научно-практическая конференция "Энергоресурсосбережение-2017". Кроме того, в этом году на одной площадке с экономическим форумом проходит крупное экологическое мероприятие - XIV Республиканский экологический форум со специализированной выставкой, тематическими секциями, семинарами и акциями.

Интерес к форуму со стороны иностранных государств растет. В нынешнем году ожидается участие представителей бизнеса и власти из 13 стран мира: России, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Словакии, Франции, Сербии, Чехии, Вьетнама, Казахстана, Германии и КНР. Планируется подписание около 20 соглашений о сотрудничестве и партнерстве. Для делегации из китайской провинции Хейлунцзян по их запросу предложена собственная программа. Помимо посещения площадок форума, она включает встречу с руководством области для обсуждения вопросов сотрудничества регионов и визит на кондитерский комбинат "Витьба" для переговоров о поставках продукции мясомолочной и пищевой отраслей в КНР.

Организаторами форума выступают Витебские обл- и горисполком, областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, Витебский областной центр маркетинга, администрация СЭЗ "Витебск".-0-

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Форум сохраняет привычный формат площадки, на которой встречаются развитые и развивающиеся экономики, власть и бизнес, руководители крупнейших компаний и...

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